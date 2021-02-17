17.02.2021 - 15:37 | | DHA
Son dakika... Bayrampaşa'da sebze-meyve halinde korkutan yangın!
Gelen bir son dakika haberine göre, İstanbul Bayrampaşa'da sebze ve meyve halinde bulunan dükkanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
İstanbul Bayrampaşa'da sebze ve meyve halinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, içinde narenciye olduğu belirtilen dükkanda mahsur kalan 2 kişiyi kurtardı.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Ayrıntılar geliyor...