Son dakika... Bayrampaşa'da sebze-meyve halinde korkutan yangın!

İstanbul Bayrampaşa'da sebze ve meyve halinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, içinde narenciye olduğu belirtilen dükkanda mahsur kalan 2 kişiyi kurtardı.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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