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17.02.2021 - 15:37 | | DHA

Son dakika... Bayrampaşa'da sebze-meyve halinde korkutan yangın!

Gelen bir son dakika haberine göre, İstanbul Bayrampaşa'da sebze ve meyve halinde bulunan dükkanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Bayrampaşa'da sebze ve meyve halinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, içinde narenciye olduğu belirtilen dükkanda mahsur kalan 2 kişiyi kurtardı.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Ayrıntılar geliyor...

Antalya'da sazlık alanda yangın paniği!Antalya’da sazlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Bataklık olduğu için sazlıkların bulunduğu alana müdahale edemeyen ekipler, alevlerin seralara sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor.
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