MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Bayrampaşa'da silahlı kavga! Yaralılar var
ABONE OL
22.07.2020 - 16:28 | | DHA

Son dakika... Bayrampaşa'da silahlı kavga! Yaralılar var

Son dakika gelen bilgilere göre; Bayrampaşa Terazidere Parkı'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.

Son dakika... Bayrampaşa'da silahlı kavga! Yaralılar var

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerine çok sayıda özel harekat ekibi sevk edildi.

Son dakika... Bayrampaşada silahlı kavga Yaralılar var

Karbonmonoksitten zehirlendi! Kuyuya düşerek can verdi!Mersin Silifke'de arızalanan su tahliye motorunu kontrol etmek için kuyuya inen Enis Taş (36), karbonmonoksit gazından zehirlenmesi sonucu suya düşerek boğuldu. Taş'ı kurtarmaya çalışan kayınbiraderi de zehirlenince hastaneye kaldırıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kayıp genç kız ve erkek arkadaşı parkta bulundu

Kayıp genç kız ve erkek arkadaşı parkta bulundu

Milyonlarca çalışan için geçerli! 58 yaşında emeklilik...

Milyonlarca çalışan için geçerli! 58 yaşında emeklilik...

NASA'dan göktaşı uyarısı! 48 bin KM hızla...

NASA'dan göktaşı uyarısı! 48 bin KM hızla...

AÖL sınavı saat kaçta? Açık lise sınav giriş yerleri ve sınav giriş belgesi

AÖL sınavı saat kaçta? Açık lise sınav giriş yerleri ve sınav giriş belgesi

Sıradaki Haber