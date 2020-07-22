22.07.2020 - 16:28 | | DHA
Son dakika... Bayrampaşa'da silahlı kavga! Yaralılar var
Son dakika gelen bilgilere göre; Bayrampaşa Terazidere Parkı'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerine çok sayıda özel harekat ekibi sevk edildi.
Karbonmonoksitten zehirlendi! Kuyuya düşerek can verdi!Mersin Silifke'de arızalanan su tahliye motorunu kontrol etmek için kuyuya inen Enis Taş (36), karbonmonoksit gazından zehirlenmesi sonucu suya düşerek boğuldu. Taş'ı kurtarmaya çalışan kayınbiraderi de zehirlenince hastaneye kaldırıldı.