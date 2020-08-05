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05.08.2020 - 14:17 | | İHA

Son dakika... Belediye başkan yardımcısı karantinaya alındı!

Gelen bir son dakika haberine göre, Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi Başkan Yardımcısı Selma Açıkgöz coronavirüs testi pozitif çıkan bir yakını ile temas ettiği için karantina altına alındı.

Son dakika... Belediye başkan yardımcısı karantinaya alındı!

Edinilen bilgiye göre Kdz. Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Başkan Yardımcısı Selma Açıkgöz Kurban Bayramı'nda bir yakınını ziyarete gitti. Ziyaret ettiği yakını rahatsızlanarak hastaneye kaldırılınca yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

Çalışma yapan filyasyon ekibi Kdz. Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Selma Açıkgöz'ün coronavirüs testi pozitif çıkan hasta ile temas ettiği tespit edilince evinde 14 gün karantina altına alınmasına karar verdi. Açıkgöz'ün sağlık durumunun iyi olduğu ancak tedbir amacıyla 14 gün karantina altında kalacağı öğrenildi.

 

 

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