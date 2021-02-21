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21.02.2021 - 11:16 | | DHA

Son dakika... Beşiktaş ve Sarıyer'de iki ilginç kaza! Biri yan yattı, diğeri sıkıştı

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul'da sabah saatlerinde meydana gelen iki ayrı kazada bir otomobil yan yattı, diğer otomobil ise aydınlatma direğiyle duvar arasına sıkıştı. Öte yandan Beşiktaş'taki çarpışmanın olduğu yerde sosyal medya fenomeni Enes Batur da kaza yapmıştı. İşte Beşiktaş ve Sarıyer'deki kaza haberlerinin ayrıntıları..

Son dakika... Beşiktaş ve Sarıyer'de iki ilginç kaza! Biri yan yattı, diğeri sıkıştı

İlk kaza, Beşiktaş Tepecik Yolu'nda saat 08.30 sıralarında meydana geldi. ALES sınavına giden öğretmen F.Ö.Y, henüz belirlenemeyen bir nedenle aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yan yattı. Araç içerisinde sıkışan sürücü için olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ENES BATUR DA AYNI YERDE KAZA YAPMIŞTI

Otomobilin ağaca çarptığı yerde daha önce de sosyal medya fenomeni Enes Batur kaza yapmıştı. Enes Batur kazadan yara almadan kurtulmuştu.

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İKİNCİ KAZA MASLAK'TA

Sarıyer'de ise buzlanan yolda kayan hafif ticari araç duvarla aydınlatma direğinin arasına sıkıştı. Araçta bulunan iki kişi kendi imkanlarıyla çıktıktan sonra olay yerine polis çağırdı. Polis, kaldırımda duvarla aydınlatma direği arasına sıkışan araç için tutanak tuttu. Araç bir süre itilerek sıkıştığı yerden kurtarılmaya çalışıldı. Ancak hafif ticari araç bulunduğu yerden çıkarılamadı.

Son dakika... Beşiktaş ve Sarıyerde iki ilginç kaza Biri yan yattı, diğeri sıkıştı

ARAÇ KAYARAK BURAYA GİRDİ

Kaza yapan sürücü, "Yukarıda buzlanma vardı. Buzlanma nedeniyle kaza oldu. Benden sonra dört araç daha kaza yaptı. Önümde otobüs vardı. Otobüs sağa doğru çekince ben de mecbur sola geçtim. Frene bastım ama araç durmadı. Kayarak kaldırıma çıktı ve buraya girdi" dedi.

Son dakika... Beşiktaş ve Sarıyerde iki ilginç kaza Biri yan yattı, diğeri sıkıştı

ABD'de motoru yanan uçağın parçaları evlerin bahçelerine dağıldıABD Denver'dan Hawaii'ye doğru havalanan yolcu uçağındakiler yalnızca birkaç dakika sonra cehennemi yaşamaya başladı. Yerde ise sokaklara ve bahçelere gökten enkaz parçaları yağıyordu.
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