Son dakika! Beşiktaş'ta bıçakla dehşet saçan kağıt toplayıcısı mahkemeye sevk edildi
Beşiktaş’ta 2’si kadın 3 kişiyi bıçakla yaralayan kağıt toplayıcısı savcılığa verdiği ifadenin ardından, “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanması talebi ile nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
Damla GÜLER / milliyet.com.tr
Kağıt toplayıcısı Hasan Hüseyin Y., Beşiktaş, Vişnezade Mahallesi, Süleyman Seba Caddesi üzerinde yolda yürüyen Rus uyruklu turistler Aleksandra V., Aleksandra R. ile Maxim M.'yı bıçakla saldırarak yaraladıktan sonra kaçmıştı. Kaçan saldırganın kimliğini belirleyen polis, şüpheli Hasan Hüseyin Y'yi Cihangir'deki bir camide yakalayarak gözaltına almıştı.
Polis tarafından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli Hasan Hüseyin Y.'nin savcılıkça sorgusu yapıldıktan sonra "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanması talep edildi. Şüpheli Hasan Hüseyin Y.'nin ifadesinde, "Neden yaptığımı bilmiyorum" dediği öğrenildi. Şüpheli Hasan Hüseyin Y. nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.