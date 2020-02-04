Son dakika... Beşiktaş'ta durağa dalan otobüs şoförü hakkında flaş gelişme

Beşiktaş'ta durağa dalarak bir kişinin ölümü ve 14 kişinin yaralanmasına neden olan özel halk otobüsü şoförü Necdet Karakuş hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, şüpheli Necdet Karakuş hakkında "Bir kişiyi kasten öldürme, 14 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından bir kez müebbet ve 210 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenledi.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, özel halk otobüsü şoförü Necdet Karakuş'un 3 Kasım 2019'da Beşiktaş'taki otobüs durağı ve burada bekleyen yolculara çarparak bir kişinin ölümüne ve bir çok kişinin yaralanmasına neden olduğu belirtildi. İddianamede, kazadan sonra otobüsten inen şüpheli Necdet Karakuş'un bazı şahısları elindeki bıçakla yaraladıktan sonra denize atladığı kaydedildi. Olay yerinin Sinanpaşa Mahallesi, Beşiktaş Caddesi, Bahçeşehir Üniversitesi otobüs durağı önü olduğu belirtilen iddianamede, otobüsün ön tekerinden itibaren 15,5 metre boyunca fren izi bulunduğu tespit edildiği anlatıldı. Otobüsle ilgili olarak verilen bilirkişi raporunda, şüpheli Karakuş'un kullandığı otobüsün motor aksamı, gaz, vites, fren ve direksiyon sistemlerinin sorunsuz olarak çalışır durumda bulunduğu belirtildi. Raporda, aracın sürüş ve kontrol güvenliği açısından herhangi bir fonksiyonel arızasının bulunmadığı kaydedildi.

PSİKOLOJİK BOZUKLUK İÇİN İLAÇ KULLANMIŞ

Şüpheli Necdet Karakuş'un babasının verdiği ifadesinde, oğlunun bildiği kadarıyla hiçbir psikolojik rahatsızlığı bulunmadığını, 8 yıldır birlikte çalıştıklarını, daha önce psikolojik bir bozukluk için ilaç kullandığını, uyuşturucu kullandığı ve alkol kullandığını görmediğini söylediği belirtildi.

BİR GECE ÖNCE UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI SÖYLEMİŞ

4 Kasım 2019'da tutuklanan şüpheli Karakuş polise ve sorgu hakimliğine verdiği ifadesinde, olaydan önceki gece uyuşturucu madde kullandığını, olay sırasında frene basıp basmadığını hatırlamadığını, otobüsün kameralarını bilerek ve isteyerek bozduğunu söylediği belirtildi. Olayın gerçekleştiği gün normal güzergahından çıktığını, Ortaköy istikametine giden yolun kenarındaki durakta kalabalığın beklediğini gördüğünü, kasti olarak kalabalığın üzerine otobüsü sürdüğünü, kalabalığa çarptıktan sonra frene basmadığını, otobüsün kendiliğinden durduğunu, otobüste bulunan meyve bıçağını alarak indiğini rastgele salladığını, daha sonra kendisini suçlu hissederek öldürmek istediğini, Beşiktaş İskelesinden denize atladığını, polislerin kendisini sürekli takip etmesinden rahatsız olduğu için bunu yaptığını, amacının insanlara çarparak öldürmek olmadığını, kendisine yapılanlara dikkat çekmek istediğini, daha önce bu konuda savcılığa başvurduğunu ifade etti. Olay gerçekleşmeden birkaç dakika önce eylemi gerçekleştirmeye karar verdiğini, kimseden telkin almadığını ve masum insanlara zarar verdiği için pişman olduğunu söylediği de iddianamede yer aldı.

KANINDA UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI

Adli Tıp Kurumu tarafında verilen raporda, şüpheli Necdet Karakuş'un kanında uyuşturucu ve uyarıcı madde bulunduğu belirtildi. Raporda, şüphelinin ceza sorumluluğunun tam olduğu, iradi olarak alınan alkol ve uyuşturucu maddelerin ceza sorumluluğunu etkilemediği yönünde rapor verildi.

AĞIR CEZADA YARGILANACAK

İddianamede, şüpheli Necdet Karakuş'un, Yalçın Tahir Billur'u "kasten öldürmek" suçundan ve "14 kişiyi de kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan bir müebbet ve 126 yıldan 210 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamenin mahkeme tarafından kabul edilirse tutuklu sanık Necdet Karakuş, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.