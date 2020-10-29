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29.10.2020 - 13:55 | | DHA

Son dakika... Beşiktaş'ta elektrik kablolarında patlama

Gelen son dakika haberine göre; Beşiktaş Kadırgalar Caddesi'ndeki yer altı elektrik kablolarında patlama çevrede paniğe neden oldu.

Beşiktaş Kadırgalar Caddesi'ndeki yeraltı elektrik kablolarında patlama meydana geldi. Patlama ve ardından çıkan yangın çevrede paniğe neden olurken, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri patlama sonrası yeraltı kablolarında çıkan ve yeşillik alana da sıçrayan yangına köpükle müdahale etti. İtfaiyenin çalışmaları sürerken, polis ekipleri şerit çekerek yolu yaya ve araç trafiğine kapattı. Elektrik ekiplerinin akımı kesmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Son dakika... Beşiktaşta elektrik kablolarında patlama

Son dakika... Beşiktaşta elektrik kablolarında patlama

    Beşiktaş'ta elektrik kablolarında patlamaBeşiktaş Kadırgalar Caddesi'ndeki yer altı elektrik kablolarında patlama meydana geldi. Patlama ve ardından çıkan yangın çevrede paniğe neden olurken, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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