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20.04.2020 - 12:46 | | DHA - AA

Son dakika! Beşiktaş'ta İETT otobüsü zincirleme kaza sonrası ağaca çarptı

Gelen bir son dakika haberine göre; Beşiktaş, Dolmabahçe Caddesi Milli Saraylar Resim Müzesi önünde zincirleme kazaya karışan bir İETT otobüsü ağaca çarptı. Kazaya karışan 3 aracın şoförünün yaralandığı kaza sonucunda caddede trafik oluştu. Polislerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Son dakika! Beşiktaş'ta İETT otobüsü zincirleme kaza sonrası ağaca çarptı

Dolmabahçe Caddesi Resim Müzesi mevkisinde sürücüleri henüz öğrenilemeyen 2 kamyonet ile içerisinde yolcu bulunmayan İstanbul Otobüs AŞ'ye ait bir otobüs çarpıştı

Kazanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, kaldırıma çıkarak ağaç ve elektrik diğerine çarparak durabildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kaza sonrası caddede trafik yoğunluğu yaşandı.

 

Son dakika Beşiktaşta İETT otobüsü zincirleme kaza sonrası ağaca çarptı

 

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