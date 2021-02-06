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06.02.2021 - 12:57 | | DHA

Son dakika! Beşiktaş'ta mahalle sakinlerini sokağa döken yangın

İstanbul Beşiktaş'ta panik anları... Bir iş yerinde henüz sebebi bilinmeyen bir yangın çıktı, mahalleli sokağa döküldü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Son dakika! Beşiktaş'ta mahalle sakinlerini sokağa döken yangın

Beşiktaş Çarşısı Şair Leyla Sokak üzerinde bulunan bir işyerinde saat 11.30 sıralarında altı katlı binanın giriş katında bulunan et lokantasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

MAHALLE SAKİNLERİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Yangın nedeniyle tüm bina duman altında kaldı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle mahalle sakinleri sokağa döküldü. Kimi yangını izlerken kimi de cep telefonu ile görüntü almaya çalıştı.

Gören telefona sarıldı! Vatandaşlar merakla izlediAvcılar'da 61 yıl önce dikilen yüksek enerji taşıyan dev elektrik direklerinin sökümü vatandaşlar tarafından merakla izlendi. Denizköşkler Mahallesi’nde direğin sökümünü izleyen bir vatandaş; 'Bu anı bu dört gözle bekliyorduk. Kalkması çok iyi olacak. Bana biraz da Eyfel Kulesi’ni andırıyordu. Bu zamanda böyle bir şey kalmadı” dedi.
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