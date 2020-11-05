Son dakika... Beşiktaş'ta rögarda patlama: 2 işçi yaralandı

Beşiktaş'ta kanalizasyon bakımı sırasında meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Bebek Mahallesi Cevdet Paşa Caddesi'nde kanalizasyon bakımı için çalışan işçilerin hiltiyle kapağı açtığı sırada gaz sıkışmasına bağlı patlama meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlamada biri ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

"ANNEME VE BABAMA KAÇIN DİYE BAĞIRDIM"



Patlamayı gören Gökhan Kahraman, "Bizim bankada işimiz vardı. Annemi babamı indirdiğim sırada birden patlamaya başladı. Etrafa alevler saçıldı. Anne ve babama arabanın içinden 'kaçın' diye bağırdım. Ama adamı gördüğümüzde alev almış bir şekilde yanıyordu. Hemen koştular adamı yangın söndürme tüpüyle söndürdüler. Adamcağız alev alev yanıyordu. Ancak yangın tüpüyle söndürebildiler." dedi. Kahraman anne ve babasının patlamadan son anda kurtulduğunu da ifade etti.