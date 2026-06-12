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UzmanparaSon dakika.... Beyaz et sektörüne soruşturma! Bakan Gürlek: 13 şirkete 'denetim kayyımı' atandı
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Son dakika.... Beyaz et sektörüne soruşturma! Bakan Gürlek: 13 şirkete 'denetim kayyımı' atandı

12.06.2026 - 09:11 | Son Güncellenme:

Damla Güler
#Akın Gürlek#Kayyum#Beyaz Et

Vatandaşlardan gelen ihbar ve şikayetler üzerine beyaz et sektöründe yaşanan haksız fiyat artışlarına yönelik soruşturma başlatıldı. Yapılan operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alınırken 13 şirkete de denetim kayyımı atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son dönemde beyaz et sektöründe yaşanan fiyat artışlarına ilişkin olarak kamuoyuna yansıyan şikâyetler ve ihbarlar üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında; beyaz et sektöründe faaliyet gösteren bazı şirketler ile bu şirketlerin yetkilileri hakkında, haksız fiyat artışı iddiaları, sektör içerisindeki fiyatlama süreçleri ve piyasa düzenine etki eden uygulamalar incelendi.

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Yapılan incelemelerde bazı şirket yetkililerinin beyaz et sektöründeki fiyat oluşum süreçlerine etki edebilecek nitelikte birlikte hareket ettikleri, arz, satış ve fiyatlama politikalarının tüketici aleyhine sonuç doğurabilecek şekilde yönlendirildiği ve serbest piyasa düzeni ile adil rekabet ortamının bozulmasına neden olunduğu tespit edildi.

28 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

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Soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 8 ilde operasyon gerçekleştirildi. 28 şüpheli “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma”, “fiyatları etkileme” ve “satıştan kaçınma” suçları kapsamında gözaltına alındı. 4 şüpheliyi ise arama çalışmaları devam ediyor. Şüphelilere ait 13 şirkete denetim kayyımı atandı.

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'DENETİM KAYYUMU' ATANAN ŞİRKET İSİMLERİ

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-ŞENPİLİÇ GIDA SANAYİ A.Ş.
-ORVİTAL ORGANİK GIDA ÜRÜN VE DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
-AS OFİS DAMIZLIK YUMURTA YEM GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
-BAKPİLİÇ ENTEGRE TAVUKÇULUK ANONİM ŞİRKETİ
-BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
-BUPİLİÇ ENTEGRE GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
-AK PİLİÇ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
-ER PİLİÇ ENTEGRE TAVUKÇULUK ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ -HASTAVUK GIDA TARIM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
-KESKİNOĞLU TAVUKÇULUK VE DAMIZLIK İŞLETMELERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
-ABALIOĞLU LEZİTA GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
-AY‐Pİ TAVUKÇULUK GIDA HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
-GEDİK TAVUKÇULUK ve TARUM ÜRÜNLERİ SANAYİ ve TİCARET AŞ (GEDİK)

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"HİÇBİR USULSÜZLÜĞE MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEKTİR"

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların temel gıda ürünlerine adil, güvenli ve makul koşullarda ulaşabilmesi ile tüketici haklarının korunmasının, en hassas olunan konuların başında geldiğini vurguladı. Adalet, İçişleri, Ticaret ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının bu hedef doğrultusunda koordinasyon ve eşgüdüm içinde hareket ettiğine işaret eden Gürlek, İstanbul merkezli yürütülen soruşturmaya ilişkin şu bilgileri verdi:

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"Beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışlarına ve tüketici mağduriyetine yol açtığı değerlendirilen eylemlere yönelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde 8 ilde eş zamanlı adli operasyon gerçekleştirilmiştir. Milletimizin temel gıda tedarik zincirinin kesintiye uğramaması ve ticari faaliyetlerin hukuka uygun, şeffaf ve denetlenebilir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla soruşturma kapsamındaki 13 şirkete denetim kayyımı atanmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında serbest rekabet ortamını ihlal ederek fiyatları tüketici aleyhine yönlendirdiği değerlendirilen 32 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulanmıştır."

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Bakan Gürlek, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde vatandaşların ekonomik haklarını zedeleyen, piyasa düzenini bozmaya teşebbüs eden ve haksız kazanç sağlamaya yönelik hiçbir usulsüzlüğe müsamaha gösterilmeyeceğini kaydetti.

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