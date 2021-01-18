Son dakika! Beykoz'da buzlu yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekti

İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Beykoz Kavacık Atatürk Caddesi'nde rampadan aşağıya inen sürücüler buzlanma nedeniyle güçlük yaşadı. Bazı araçların kaydığı görülürken sürücüler zorlukla durabildi. Araçlar yavaş yavaş ilerlerlerken, caddede trafik yoğunluğu yaşandı. Caddede küreme ve tuzlama çalışması yapıldı.