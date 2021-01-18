18.01.2021 - 10:20 | | DHA
Son dakika! Beykoz'da buzlu yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekti
Bir son dakika haberine göre; İstanbul'da yoğun kar yağışı Beykoz'u da vurdu. Tipi etkisi yapan kuvvetli yağış araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Buzlanan yollarda ilerlemeye çalışan araçlar kayarken, ekipler yolda küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Beykoz Kavacık Atatürk Caddesi'nde rampadan aşağıya inen sürücüler buzlanma nedeniyle güçlük yaşadı. Bazı araçların kaydığı görülürken sürücüler zorlukla durabildi. Araçlar yavaş yavaş ilerlerlerken, caddede trafik yoğunluğu yaşandı. Caddede küreme ve tuzlama çalışması yapıldı.