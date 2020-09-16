16.09.2020 - 09:49 | | İHA
Son dakika... İstanbul'da sanayi sitesinde yangın
Gelen son dakika haberine göre; İstanbul Beylikdüzü'nde bir sanayi sitesinde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
İstanbul Beylikdüzü sanayi sitesinde bulunan iş yerinde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İş yerinde çalışan işçiler kendilerini dışarıya atı.
Yoğun duman çıkan iş yerindeki yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.