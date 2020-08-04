MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Beyoğlu'nda ağabeyini vurup kaçtı! Bursa'da yakalandı
ABONE OL
04.08.2020 - 17:02 |

Son dakika... Beyoğlu'nda ağabeyini vurup kaçtı! Bursa'da yakalandı

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde, birlikte yaşadığı ağabeyi Ömer Y.'yi (39) tabancayla vurarak yaraladıktan sonra kaçan Veli Y. (37), Bursa'nın İznik ilçesinde yakalandı.

Olay, Beyoğlu ilçesi Örnektepe Mahallesi Sivaseli Sokak'ta bu sabah saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Kardeşler Ömer Y. ve Veli Y. arasında, birlikte yaşadıkları evde, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Veli Y., ağabeyini tabancayla ateş ederek, vurdu. Ardından da kaçtı.

Silah sesi üzerine eve gelenler Ömer Y.'yi kanlar içinde yatarken buldu. Sağlık ekiplerince Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ağır yaralı olarak kaldırılan ağabey, tedavi altına alındı.

Polis ekipleri ise kaçan Veli Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonunda Veli Y.'nin, 34 FH 4275 plakalı araç ile Bursa'nın İznik ilçesine geldiği saptandı. Hemen harekete geçen İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracı, Atatürk Caddesi üzerinde durdurup, Veli Y.'yi yakalandı. Gözaltına alınan Veli Y., İstanbul Polisi'ne teslim edilmek üzere, İznik İlçe Müdürlüğü'ne götürüldü.

 

Sıkıştırılınca yoldan çıktı! Askıda kaldı!Samsun'da bir aracın sıkıştırması sonucu yoldan çıkarak yolun kenarındaki duvarda askıda kalan otomobilde bulunan yaralı sürücüyü kurtarmak için itfaiye ve sağlık ekipleri ile polis seferler oldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Konya'da bir kişi kızını göremediği gerekçesiyle intihara kalkıştı!

Konya'da bir kişi kızını göremediği gerekçesiyle intihara kalkıştı!

Milyonları kapsıyor! Değişti, indirim ve para iadesi...

Milyonları kapsıyor! Değişti, indirim ve para iadesi...

ABD'de 'Isaias' alarmı! Acil durum ilan edildi

ABD'de 'Isaias' alarmı! Acil durum ilan edildi

Son dakika...Beyoğlu'nda herkesin kabusu olan 7 değnekçi gözaltına alındı!

Son dakika...Beyoğlu'nda herkesin kabusu olan 7 değnekçi gözaltına alındı!

Sıradaki Haber