Son dakika... Beyoğlu'nda yangın paniği

İstanbul Beyoğlu Tarlabaşı'nda bir evde yangın çıktı. Yabancı uyruklu iki kadın, yangından çıplak ayakla kaçarak kurtuldu. Yangında mahsur kalan bir kişinin aydınlatma direğine tutunup, kayarak kaçma anları kameraya yansıdı. Üst katta mahsur kalan iki kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Hafif yaralanan iki kadına sağlık ekipleri müdahale ediyor.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.