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04.11.2020 - 15:19 | | DHA

Son dakika... Beyoğlu'nda yangın paniği

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul Beyoğlu Tarlabaşı bir evde yangın çıktı. Yabancı uyruklu iki kadın, yangından çıplak ayakla kaçarak kurtuldu.

Ölümden çıplak ayakla kaçıp kurtuldular
Ölümden çıplak ayakla kaçıp kurtuldular
Ölümden çıplak ayakla kaçıp kurtuldular
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İstanbul Beyoğlu Tarlabaşı'nda bir evde yangın çıktı. Yabancı uyruklu iki kadın, yangından çıplak ayakla kaçarak kurtuldu. Yangında mahsur kalan bir kişinin aydınlatma direğine tutunup, kayarak kaçma anları kameraya yansıdı. Üst katta mahsur kalan iki kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Hafif yaralanan iki kadına sağlık ekipleri müdahale ediyor.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Son dakika... Beyoğlunda yangın paniği

Son dakika... Beyoğlunda yangın paniği

 

Son dakika... Beyoğlunda yangın paniği

 

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