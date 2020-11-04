Son dakika... Beyoğlu'nda yangın paniği

İstanbul Beyoğlu Tarlabaşı'nda bir evde yangın çıktı. Yabancı uyruklu iki kadın, yangından çıplak ayakla kaçarak kurtuldu. Yangında mahsur kalan bir kişinin aydınlatma direğine tutunup, kayarak kaçma anları kameraya yansıdı. Üst katta mahsur kalan iki kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Hafif yaralanan iki kadına sağlık ekipleri müdahale ediyor.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Vali Ali Yerlikaya İstanbul için alınan yeni kararları açıkladıİstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Ali Yerlikaya, “Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 60 yaş üstü çalışanlar, hamileler, kronik rahatsızlığı olanlar, 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadınlar ise evden çalışabilecek. Sanayi kesiminde çalışanların sabah saat 07.00'de mesaiye başlaması kararı alındı” dedi