Son dakika... Bilecik'te 1 aydır vaka görülmüyordu, son iki günde 4 yeni vaka!

Bilecik ve ilçelerinde 10 Mayıs tarihinden bu yana corona virüs (Covid-19) vakası görülmüyordu. Ancak kentte son 2 günde 3'ü kent merkezi 1'i Bozüyük ilçesinde olmak üzere 4 yeni vaka tespit edildi. Hastalar yüksek ateş şikayeti ile gittikleri hastanelerde gözlem altına alındı.

Yetkililer vatandaşların normalleşmenin rehavetine kapıldıklarını belirterek, sosyal mesafe ve maske konusunda hassasiyet gösterilmesi yönünde uyarılarda bulundu.