12.06.2020 - 14:52 | | İHA
Son dakika... Bilecik'te 1 aydır vaka görülmüyordu, son iki günde 4 yeni vaka!
Gelen bir son dakika haberine göre, Bilecik'te yaklaşık bir aydır corona virüs vakası görülmezken, son 2 günde 4 yeni vaka tespit edildi.
Bilecik ve ilçelerinde 10 Mayıs tarihinden bu yana corona virüs (Covid-19) vakası görülmüyordu. Ancak kentte son 2 günde 3'ü kent merkezi 1'i Bozüyük ilçesinde olmak üzere 4 yeni vaka tespit edildi. Hastalar yüksek ateş şikayeti ile gittikleri hastanelerde gözlem altına alındı.
Yetkililer vatandaşların normalleşmenin rehavetine kapıldıklarını belirterek, sosyal mesafe ve maske konusunda hassasiyet gösterilmesi yönünde uyarılarda bulundu.