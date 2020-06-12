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12.06.2020 - 14:52 | | İHA

Son dakika... Bilecik'te 1 aydır vaka görülmüyordu, son iki günde 4 yeni vaka!

Gelen bir son dakika haberine göre, Bilecik'te yaklaşık bir aydır corona virüs vakası görülmezken, son 2 günde 4 yeni vaka tespit edildi.

Son dakika... Bilecik'te 1 aydır vaka görülmüyordu, son iki günde 4 yeni vaka!

Bilecik ve ilçelerinde 10 Mayıs tarihinden bu yana corona virüs (Covid-19) vakası görülmüyordu. Ancak kentte son 2 günde 3'ü kent merkezi 1'i Bozüyük ilçesinde olmak üzere 4 yeni vaka tespit edildi. Hastalar yüksek ateş şikayeti ile gittikleri hastanelerde gözlem altına alındı.

Yetkililer vatandaşların normalleşmenin rehavetine kapıldıklarını belirterek, sosyal mesafe ve maske konusunda hassasiyet gösterilmesi yönünde uyarılarda bulundu.

 

 

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