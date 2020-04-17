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17.04.2020 - 14:04 |

Son dakika! Bilim Kurulu toplandı

Gelen bir son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı Corona Virüs Bilim Kurulu toplandı.

Son dakika! Bilim Kurulu toplandı

Corona virüs Bilim Kurulu üyeleri, video konferans yöntemiyle bugün saat 14.00 itibarıyla bir araya geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantının ardından basın toplantısı düzenleyerek son bilgileri ve yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağını açıklayacak.

Vahşice öldürdü! Cinayetten hemen önce...Rize’nin Fındıklı ilçesinde, Gamze Pala’yı aşkına karşılık vermediği için tabancayla sırtından vurduktan sonra, bıçakla boğazını keserek öldüren Savaş Dalançıkar’ın cinayetten önce, olayın yaşandığı öğretmenevini, karşısındaki parktan gözetlediğini gösteren görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde, telefonla konuşurken görülen saldırganın, Gamze Pala’nın dışarı çıkmasını beklediği, dışarı çıkmayınca da içeri girerek, cinayeti işlediği belirlendi.
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