Son dakika! Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca açıklama yapacak

Geçilen son dakika bilgilerine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Corona Virüs Bilim Kurulu dakikalar önce başladı. Saat 15.15'te bir araya gelen kurulun alacağı tavsiye kararlarını Bakan Koca, 17.00'de açıklayacak.

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS SALGININDA SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 1704 kişiye yeni tip corona virüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 53 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 141 bin 475'e ve can kaybı 3 bin 894'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Corona virüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 37 bin 351 test yapıldı. Bu kapsamda 1704 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 53 hasta vefat etti, 3 bin 109 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 440 bin 671, vaka sayısı 141 bin 475, vefat sayısı 3 bin 894, yoğun bakımdaki hasta sayısı 1045, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 576, iyileşen sayısı 98 bin 889 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Yeni vaka sayısındaki artış öngörülebilir sınırlarda. Toplam vakaların yüzde 70'i iyileşmiş durumda. Yoğun bakımdaki hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Maske+sosyal mesafe. Virüse karşı gücümüz bu. Risk kalabalık ortamlarda. Uzak duralım." ifadesini kullandı.

Twitter hesabından Bursa'da çekilen bir pazar yerine ait fotoğrafı paylaşan Koca, "Yakın mesafede maske yetmez. En önemli ihtiyaçlardan biri, sosyal mesafe." hatırlatmasında bulundu.