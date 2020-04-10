MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Bilim Kurulu toplandı! Gözler saat 19.00'a çevrildi
ABONE OL
10.04.2020 - 16:38 | | DHA

Son dakika... Bilim Kurulu toplandı! Gözler saat 19.00'a çevrildi

Gelen bir son dakika haberine göre; corona virüs Bilim Kurulu yaklaşık 1 saat önce toplandı. Toplantı bittiğinde her zaman olduğu gibi yine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameraların karşısına geçecek. Peki, bugünkü toplantının öne çıkan başlıkları ne? Yeni tedbirler kapıda mı? CNN TÜRK Muhabiri Sena Alkan aktardı.

Son dakika... Bilim Kurulu toplandı! Gözler saat 19.00'a çevrildi

Corona Virüs Bilim Kurulu saat 16.00’da video konferans yöntemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 19.00'da açıklama yapacak. CNN TÜRK Muhabiri Sena Alkan, Bilim Kurulu toplantısına ilişkin detayları aktardı:

Bilim Kurulu toplantısı başladı. Toplantıda corona virüsle mücadelede yaşanan gelişmeler değerlendiriliyor. Saatler 19.00'u gösterdiğinde Sağlık Bakanı Koca, açıklamalarda bulunacak.

ÇİN'LE İKİNCİ TOPLANTI

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Çinli yetkililer ve uzmanlar ile ikinci kez video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe'nin başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Corona virüs Bilim Kurulu üyeleri de katıldı. Çin tarafında ise hastalığın çıkış noktası olan Vuhan şehrinde görev yapan sağlık yetkilileri, hastane yöneticileri ve ilgili uzman hekimler yer aldı. Toplantıda, iki ülke arasında yeni tip corona virüse ilişkin bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldı. Hastalığın tedavisi, ilaç ve aşı çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Genç hemşire corona karantinasını anlattı!Zonguldak'ta corona virüs testi pozitif çıkınca 7 günde hastanede yatan hemşire Özge Akçelebi (23), yaşadıklarını anlattı. Akçelebi, "Bir hafta yalnız kalmak, hastanede yaşam mücadelesi vermekten çok daha iyi. Bunu yaşamış biri olarak söylüyorum. Lütfen evde kalın" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tedbirleri hiçe sayıp piknik yaptılar! 8 kişiye 392 TL ceza

Tedbirleri hiçe sayıp piknik yaptılar! 8 kişiye 392 TL ceza

Memur, emekli, işçi milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Tarih tarih açıkladı...

Memur, emekli, işçi milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Tarih tarih açıkladı...

Aman dikkat: 5 önemli uyarı!

Aman dikkat: 5 önemli uyarı!

Atla eve giden çocukların üzerine yıldırım düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Atla eve giden çocukların üzerine yıldırım düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Sıradaki Haber