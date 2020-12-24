24.12.2020 - 09:34 |
Son Dakika: Bilim Kurulu toplantısı bugün saat kaçta? Bakan Koca'nın açıklamaları bekleniyor...
Bilim Kurulu toplantısı bugün yapılacak mı? Dün yapılması beklenen Bilim Kurulu Toplantısı alınan karar ile ertelenmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak olan Bilim Kurulu'nun toplantı saati kaç? Bilim Kurulu toplantısının ardından Bakan Koca açıklama yapacak mı? İşte Bilim Kurulu toplantısı ile ilgili merak edilenler.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle her hafta toplanan Bilim Kurulu çarşamba günü gerçekleşecek olan toplantıyı ertelemişti. Bilim Kurulu toplantısı bugün yapılacak. Toplantıda aşı ile ilgili son dakika gelişmelerinin aktarılması bekleniyor.
BİLİM KURULU TOPLANTISI SAAT KAÇTA?
Her hafta çarşamba günleri düzenlenen Bilim Kurulu toplantısı 24 Aralık Perşembe gününe ertelenmişti. Bilim Kurulu bugün saat 17.00'de Bakan Koca başkanlığında toplanacak. Toplantının ardından saat 19.00'da Bakan Koca basın açıklamasında bulunacak.
Yeri uydudan tespit edildi! Konya'da bu yolun altında...Konya'nın Karapınar ilçesinde 630 metre çapında, üzerinden yol geçen obruk tespit edildi. Bölgedeki obruk tespit çalışmalarını yürüten araştırma ekibi başkanı Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Eren, ''Uydu görüntülerini incelediğimiz sırada yüzeydeki yarıklardan, 630 metre çapında oluşmakta olan bir obruk tespit ettik. Obruğun yarıkları, yer yer 10 metreye varabiliyor. Yarıklar boyunca da görünürde 8-10 metre civarında bir derinlik söz konusu” dedi.