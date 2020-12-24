Son Dakika: Bilim Kurulu toplantısı bugün saat kaçta? Bakan Koca'nın açıklamaları bekleniyor...

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle her hafta toplanan Bilim Kurulu çarşamba günü gerçekleşecek olan toplantıyı ertelemişti. Bilim Kurulu toplantısı bugün yapılacak. Toplantıda aşı ile ilgili son dakika gelişmelerinin aktarılması bekleniyor.

BİLİM KURULU TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Her hafta çarşamba günleri düzenlenen Bilim Kurulu toplantısı 24 Aralık Perşembe gününe ertelenmişti. Bilim Kurulu bugün saat 17.00'de Bakan Koca başkanlığında toplanacak. Toplantının ardından saat 19.00'da Bakan Koca basın açıklamasında bulunacak.