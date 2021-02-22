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22.02.2021 - 12:11 |

Son Dakika: Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Bakan Koca'nın açıklamaları bekleniyor...

Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? Koronavirüs salgınında gündemi değerlendirme ve yeni kararların belirlenmesinde rol oynayacak görüşmelerin yapıldığı koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ile ilgili son dakika gelişmeleri merak ediliyor. 1 Mart itibariyle yeni normalleşme adımları geleceği konuşulurken 15 günlük kapanma ihtimali de gündeme geldi. Peki, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nda hangi kararlar çıkacak? Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak?

Son Dakika: Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Bakan Koca'nın açıklamaları bekleniyor...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu her hafta toplanıyor. Geçen hafta Çarşamba günü video konferans yöntemiyle toplanan Bilim Kurulu bu hafta ne zaman toplanacak? 1 Mart tarihiyle normalleşme adımları beklenirken 15 günlük tam kapanmanın gündeme gelmesi vatandaşların Bilim Kurulu'ndan çıkacak kararları merak etmeye başladı.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan Koca başkanlığında toplanan Bilim Kurulu ne zaman toplanacak merak konusu. Her hafta Çarşamba ya da Perşembe günleri gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı bu hafta ne zaman toplanacak? Toplantıda yeni normalleşme kararlarının görüşüleceği tahmin ediliyor. Toplantı zamanı ile ilgili açıklama henüz yapılmadı.

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