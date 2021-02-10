10.02.2021 - 07:52 |
Son Dakika: Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu kararları bekleniyor...
Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak? Koronavirüs ile mücadelede kritik kararların değerlendirilmesi ve virüsün seyri ile ilgili tüm detayların konuşulduğu Bilim Kurulu Toplantısı bugün yapılacak mı? Geçtiğimiz hafta aşı gündemi ile toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nda kısıtlamalar ile ilgili kararların alınması bekleniyor. Peki, Bilim Kurulu ne zaman toplanacak?
Bilim Kurulu Toplantısı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Her hafta Çarşamba ya da Perşembe günü video konferans yöntemiyle toplanan Bilim Kurulu bu hafta ne zaman toplanacak. Bugün toplantı var mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Bilim Kurulu geçtiğimiz hafta aşı gündemi ile ilgili toplanmıştı.
BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?
Koronavirü Bilim Kurulu Toplantısının bu hafta ne zaman yapılacağı konusunda resmi açıklama yapılmadı. Genellikle saat 17.00'de video konferans yöntemiyle başlayan Bilim Kurulu Toplantısı'nın bu akşam yapılması bekleniyor.
Prof. Dr. Özlü: Hastalık alışık olduğumuz seyirde sürmüyorSağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs tedavisi gördükten sonra iyileşen hastaların birkaç ay sonra bile aynı hastalığın belirtilerine maruz kaldığını belirterek, "Hastalık alışık olduğumuz seyirde devam etmiyor. Hastalar atlatıyor ama bazen 6 aya kadar varan sürelerde hastalığın belirtilerini de taşımaya devam ediyorlar" dedi.