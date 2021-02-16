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16.02.2021 - 09:16 |

Son Dakika: Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak?

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak? Koronavirüs salgının seyrine ilişkin değerlendirmeler yapmak ve alınabilecek önlemleri konuşmak adına her hafta toplanan Bilim Kurulu bu hafta ne zaman toplanacak? Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Fahrettin Koca açıklama yapacak mı?

Son Dakika: Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak?

Bilim Kurulu ne zaman toplanıyor? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında her hafta koronavirüs salgını seyrine ilişkin değerlendirmeler yapmak adına toplanan Bilim Kurulu bu hafta ne zaman, saat kaçta toplanacak? İşte Bilim Kurulu Toplantısının saati...

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı Sağlık Bakanı Fahretttin Koca başkanlığında bugün saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından Fahrettin Koca'nın yazılı açıklama yapması bekleniyor.

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