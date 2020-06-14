MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika | Bingöl Valiliği: Güvenlik korucumuz maalesef kurtarılamamıştır
ABONE OL
14.06.2020 - 21:03 | | AA

Son dakika | Bingöl Valiliği: Güvenlik korucumuz maalesef kurtarılamamıştır

Son dakika haberine göre, Bingöl Valiliğinden, merkez üssü Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğündeki depremde göçük altında kalan güvenlik korucusunun şehit olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Karlıova'nın Kaynarpınar köyünde göçük altında kalan güvenlik korucusunun kurtarılamadığı belirtildi.

Açıklamada, şehit güvenlik korucusuna Allah'tan rahmet, yakınlarına ve millete başsağlığı dilendi.

Türkiye'nin günlük corona virüs tablosuSağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1562 kişiye yeni tip corona virüs (Covid-19) tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 178 bin 239, can kaybı 4 bin 807 oldu. Koca'nın 'hedeften uzaklaşıyoruz' uyarısıyla paylaştığı corona virüs tablosunda vaka sayısındaki artış dikkat çekti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bingöl'de şiddetli deprem! AFAD son durumu açıkladı

Bingöl'de şiddetli deprem! AFAD son durumu açıkladı

Yargıtay'dan flaş karar! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Yargıtay'dan flaş karar! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Türkiye'nin en uzunu! Hazırlıklar tamam...

Türkiye'nin en uzunu! Hazırlıklar tamam...

Son dakika | Kandilli Bingöl depremi sonrası uyardı: 10 gün sürecek

Son dakika | Kandilli Bingöl depremi sonrası uyardı: 10 gün sürecek

Sıradaki Haber