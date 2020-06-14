14.06.2020 - 21:03 | | AA
Son dakika | Bingöl Valiliği: Güvenlik korucumuz maalesef kurtarılamamıştır
Son dakika haberine göre, Bingöl Valiliğinden, merkez üssü Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğündeki depremde göçük altında kalan güvenlik korucusunun şehit olduğu bildirildi.
Türkiye'nin günlük corona virüs tablosuSağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1562 kişiye yeni tip corona virüs (Covid-19) tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 178 bin 239, can kaybı 4 bin 807 oldu. Koca'nın 'hedeften uzaklaşıyoruz' uyarısıyla paylaştığı corona virüs tablosunda vaka sayısındaki artış dikkat çekti.