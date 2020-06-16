Son dakika haberleri: Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.57'de Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin 7,02 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

SAMANLIK ÇÖKTÜ

Yedisu ilçesine bağlı depremin en çok hasar verdiği Elmalı köyünde ise artçı depremle birlikte kullanılmayan bir samanlık ile bir evin eklentisi çöktü. Depremle birlikte yeni yıkıntının oluştuğunu aktaran vatandaşlar, her hangi bir kaybın olmadığını dile getirdi.