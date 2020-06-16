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16.06.2020 - 16:10 |

Son dakika haberleri: Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... AFAD Bingöl'de deprem olduğunu duyurdu. Bingöl Yedisu'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği Saat 15.57'de gelen meydana gelen depremin derinliğinin 7.02 km olarak açıklandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.57'de Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin 7,02 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Son dakika haberleri: Bingölde 4.3 büyüklüğünde deprem

SAMANLIK ÇÖKTÜ

Yedisu ilçesine bağlı depremin en çok hasar verdiği Elmalı köyünde ise artçı depremle birlikte kullanılmayan bir samanlık ile bir evin eklentisi çöktü. Depremle birlikte yeni yıkıntının oluştuğunu aktaran vatandaşlar, her hangi bir kaybın olmadığını dile getirdi.

Son dakika haberleri: Bingölde 4.3 büyüklüğünde deprem

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Son dakika: Bingöl'de bir deprem daha meydana geldiBingöl Yedisu'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği Saat 15.57'de gelen meydana gelen depremin derinliğinin 7.02 km olarak açıklandı
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