16.06.2020 - 16:10 |
Son dakika haberleri: Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberi... AFAD Bingöl'de deprem olduğunu duyurdu. Bingöl Yedisu'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği Saat 15.57'de gelen meydana gelen depremin derinliğinin 7.02 km olarak açıklandı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.57'de Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin 7,02 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
SAMANLIK ÇÖKTÜ
Yedisu ilçesine bağlı depremin en çok hasar verdiği Elmalı köyünde ise artçı depremle birlikte kullanılmayan bir samanlık ile bir evin eklentisi çöktü. Depremle birlikte yeni yıkıntının oluştuğunu aktaran vatandaşlar, her hangi bir kaybın olmadığını dile getirdi.