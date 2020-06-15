15.06.2020 - 15:37 |
Son dakika: Bingöl'de cenazede depreme yakalandılar
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 09.51'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem sırasında cenaze töreninde bulunanlar panik yaşadı. Tekbir getirerek kaçmayan başlayan kalabalık depremin bitmesini bekledi.
AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 09.51'te Karlıova'da 5,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 7,01 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
CENAZEDE YAKALANDILAR
Bingöl’ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dünkü depremde şehit olan Cengiz Pullu için düzenlenecek cenaze töreni öncesi Ulu Cami’de hissetti.
Bakan Soylu ve cami önünde bulunanlar, sarsıntının geçmesini bekledi.
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