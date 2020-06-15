Son dakika: Bingöl'de incelemelerde bulunan Bakan Soylu depreme yakalandı

Bingöl'de şiddetli bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'tan yapılan son dakika açıklamasına göre 09.51'de Bingöl bir kez daha sallandı. İlk belirlemelere göre depremin 5.6 şiddetinde olduğu tespit edilirken, yine korku dolu dakikalar yaşandı.

Bölgede incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki kalabalık, depreme yakalanınca kısa süreli panik yaşandı.