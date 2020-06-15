15.06.2020 - 10:48 |
Son dakika: Bingöl'de incelemelerde bulunan Bakan Soylu depreme yakalandı
Son dakika haberi... Bingöl'de dün meydana gelen depremin ardından saat 09.51'de bir deprem daha meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 5.6 olarak açıkladı. Deprem çevre illerden de hissedildi. Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindekiler 5.6 büyüklüğündeki depreme yakalandı. O anlar ise kameralara yansıdı.
Bingöl'de şiddetli bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'tan yapılan son dakika açıklamasına göre 09.51'de Bingöl bir kez daha sallandı. İlk belirlemelere göre depremin 5.6 şiddetinde olduğu tespit edilirken, yine korku dolu dakikalar yaşandı.
Bölgede incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki kalabalık, depreme yakalanınca kısa süreli panik yaşandı.