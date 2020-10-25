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25.10.2020 - 12:45 |

Son dakika... Bingöl'de korkutan deprem

Gelen son dakika haberine göre; Bingöl'de deprem meydana geldi. Saat 12.37'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.1 olarak açıklandı. Bingöl'ün Sancaklı ilçesindeki depremin derinliği ise 1.6 km olarak açıklandı.

Son dakika... Bingöl'de korkutan deprem

Bingöl'ün Sancaklı ilçesinde meydana gelen 4.1'lik deprem sonrası Kandilli Rasathanesi'nden son dakika paylaşımı yapıldı. 12.37'de meydana geldiği bildirilen depremin derinliğini Kandilli Rasathanesi 1.6 km olarak açıkladı. AFAD ise Bingöl'deki depremin büyüklüğü 4.0 olarak duyurdu.

Son dakika... Bingölde korkutan deprem

Son dakika... Bingölde korkutan deprem

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