Son dakika... Bingöl'de korkutan deprem

Bingöl'ün Sancaklı ilçesinde meydana gelen 4.1'lik deprem sonrası Kandilli Rasathanesi'nden son dakika paylaşımı yapıldı. 12.37'de meydana geldiği bildirilen depremin derinliğini Kandilli Rasathanesi 1.6 km olarak açıkladı. AFAD ise Bingöl'deki depremin büyüklüğü 4.0 olarak duyurdu.