Son dakika... Bingöl ve Malatya'da korkutan depremler! Büyüklüğü...

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 07.25 sıralarında merkez üssü Bingöl Karlıova Taşlıçay olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, 5 km derinlikte gerçekleşti.

Öte yandan saat 08.09 sıralarında ise bu kez merkez üssü Malatya Gülümuşağı olan 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 km olarak kayıtlara geçti.