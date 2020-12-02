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02.12.2020 - 07:42 |

Son dakika... Bingöl ve Malatya'da korkutan depremler! Büyüklüğü...

Gelen son dakika haberine göre, Bingöl ve Malatya'da meydana gelen iki aynı deprem bölgede yaşayanları korkuttu.

Son dakika... Bingöl ve Malatya'da korkutan depremler! Büyüklüğü...

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 07.25 sıralarında merkez üssü Bingöl Karlıova Taşlıçay olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, 5 km derinlikte gerçekleşti.

Öte yandan saat 08.09 sıralarında ise bu kez merkez üssü Malatya Gülümuşağı olan 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 km olarak kayıtlara geçti.

Son dakika... Bingöl ve Malatyada korkutan depremler Büyüklüğü...

 

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