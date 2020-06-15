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15.06.2020 - 10:09 | | AA

Son dakika | Bingöl'de şiddetli bir deprem daha! Depremin büyüklüğü...

Gelen son dakika haberine göre, Bingöl'de dün meydana gelen depremin ardından saat 09.51'de bir deprem daha meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 5.6 olarak açıkladı. Deprem Erzurum başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Son dakika | Bingöl'de şiddetli bir deprem daha! Depremin büyüklüğü...
Son dakika haberi: Bingöl depreminden yeni görüntüler geliyor
Son dakika haberi: Bingöl depreminden yeni görüntüler geliyor
Son dakika haberi: Bingöl depreminden yeni görüntüler geliyor
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Son dakika haberine göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 09.51'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 09.51'te Karlıova'da 5.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 7,01 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıkladı.

Bingöl'de dün saat 17.24'te merkez üstü Bingöl Karlıova-Yedisu arası Kaynarpınar köyü olan 5.7 büyüklüğündeki depremde Yedisu ilçesine bağlı Elmalı ve Dinarbey köylerinde bazı ev ve ahırlarda çökme meydana gelmişti.

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