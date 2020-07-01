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01.07.2020 - 11:22 | | AA

Son dakika... Binlerce kişi bekliyordu! Sonuçlar ÖSYM'nin internet sitesinde açıklandı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı'na sözleşmeli personel alımına ilişkin yerleştirme sonuçları açıklandı. İstanbul'da 3 bin sağlık personelinin yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinde yer alıyor

Son dakika... Binlerce kişi bekliyordu! Sonuçlar ÖSYM'nin internet sitesinde açıklandı

Sağlık Bakanlığına sözleşmeli personel alımına ilişkin yerleştirme sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinden açıklandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, KPSS-2020/8: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları, https://www.osym.gov.tr internet adresinde yayımlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.

Sonuçlara göre, 373'ü ortaöğretim, 606'sı ön lisans ve 2 bin 21'i lisans düzeyinde olmak üzere 3 bin personel Sağlık Bakanlığının sözleşmeli kadrolarına yerleştirildi. 

 

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