Son dakika... Bir aile daha evladÄ±na kavuÅŸtu

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK tarafÄ±ndan kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirttikleriÂ Ã§ocuklarÄ±nÄ±n bulunmasÄ± isteyen 86 ailenin, HDP binasÄ± Ã¶nÃ¼ndeki oturma eylemi 169'uncu gÃ¼nde de sÃ¼rdÃ¼. Erzurum'dan gelen Melik Aslan, 2014 yÄ±lÄ±nda Ä°stanbul'da aÄŸabeyinin yanÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken, kaÃ§Ä±rÄ±lan oÄŸlu Volkan iÃ§in eylemin 165'inci gÃ¼nÃ¼nde HDP DiyarbakÄ±r Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ± Ã¶nÃ¼ndeÂ yerini aldÄ±. Baba Aslan'a oturma eylemi sÄ±rasÄ±nda, oÄŸlu Volkan'Ä±n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nden kaÃ§Ä±p, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine teslim olduÄŸunun mÃ¼jdesi verildi.Â



TÃœRKÄ°YE'NÄ°N ERBÄ°L BAÅžKONSOLOSLUÄžU'NA SIÄžINDI



Volkan Aslan, Irak'taki terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'nÄ±nÂ barÄ±naklarÄ±ndan kaÃ§tÄ±ktan sonra TÃ¼rkiye'nin Erbil BaÅŸkonsolosluÄŸu ile irtibata geÃ§erek, pasaportunu aldÄ±. DÃ¼n saat 19.00 sÄ±ralarÄ±nda pasaportuyla ÅžÄ±rnak'Ä±n Silopi ilÃ§esindeki Habur SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'na gelen Volkan, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine teslim oldu. Silopi'deki sorgusunun ardÄ±ndan DiyarbakÄ±r Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne getirilerek, annesiÂ Melek ve babasÄ± Melik Aslan ileÂ buluÅŸturuldu. BuluÅŸmada duygusalÂ anlar yaÅŸanÄ±rken, 6 yÄ±l sonra oÄŸluna kavuÅŸan aile,Â hasret giderdi.Â



EVLADINA KAVUÅžAN AÄ°LE SAYISI 8 OLDU



Volkan Aslan'Ä±nÂ teslim olmasÄ±yla birlikte oturma eylemi yapÄ±p, evladÄ±naÂ kavuÅŸan aile sayÄ±sÄ±, 8 oldu. Daha Ã¶nce Hacire Akar'Ä±n oÄŸlu Mehmet'in yanÄ± sÄ±ra eyleme katÄ±lanlardan Hatice Ceylan'Ä±n oÄŸlu Cafer, HÃ¼sniye- HÃ¼seyin Kaya Ã§iftinin kÄ±zlarÄ± Mekiye, Halime Kadran'Ä±n torunu Halil Ä°brahim Kadran, Necla-Metin AÃ§an Ã§iftinin oÄŸlu Harun AÃ§an'Ä±n ve Nizamettin-AslÄ±han EÅŸrefoÄŸlu Ã§iftinin oÄŸlu HÃ¼seyin ve Gevriye Ayhan'Ä±n kÄ±zÄ± Pelda,Â terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nden kaÃ§arak, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine teslim oldu.Â