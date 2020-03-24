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24.03.2020 - 12:25 | | İHA

Son dakika... Bir anda yere yığıldı, corona paniği yaşattı! Dokunmadılar!

Gelen son dakika haberine göre, Bingöl'de epilepsi hastalığı nedeniyle yere yığılan Ramazan Dendeş'i (55) görenler, corona virüs şüphesiyle müdahale etmeyerek sağlık görevlilerine haber verdi.

Son dakika... Bir anda yere yığıldı, corona paniği yaşattı! Dokunmadılar!

Son dakika haberine olay, sabah saatlerinde Genç Caddesi’nde meydana geldi. Dörtyol Parkı önünde yürürken fenalaşan epilepsi hastası Ramazan Dendeş, epilepsi hastalığı nedeniyle yere yığıldı. Dendeş'in yere yığılışını fark eden çevredekiler, corona virüs şüphesiyle yardım etmedi.

İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Denteş'in epilepsi hastalığı nedeniyle yere yığıldığını belirledi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Denteş, ambulansla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Denteş'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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