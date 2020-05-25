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25.05.2020 - 12:03 | | DHA

Son dakika: Bir ay sonra yeni vakalar görülen ilde yeni gelişme!

Son dakika haberine göre; corona virüs ile mücadele kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına uyulmasıyla 30 gündür 'Covid-19' vakası görülmeyen Artvin'de, yeni vakalar ortaya çıktı. Test sonuçları pozitif çıkan 4 kişi, hastanede tedaviye alınırken, 23 kişi de karantinaya alındı.

Son dakika: Bir ay sonra yeni vakalar görülen ilde yeni gelişme!

Kentte corona virüs tedbirlerine büyük oranda uyulurken, salgınla mücadelede kapsamında, Artvinlilerin evde kalmasıyla 30 gündür yeni vaka görülmedi. Vaka sayısı, kentte sıfıra inerken, hastanelerde tedavi gören, 'Covid-19' tanısı koyulmuş hastalar da taburcu edildi. Borçka ilçesinde geçen hafta, corona virüs semptomları gösteren bir vatandaşın hastaneye başvurmasıyla yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı.

Hastanın, aile fertlerine yapılan testlerde 3 kişide daha vaka tespit edildi. Aynı aileden 4 kişi, Artvin Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Test sonuçları pozitif çıkan 4 kişinin ayrıca, bölgelerinde temasta bulunduğu kişiler de filasyon taraması kapsamında belirlenmeye çalışılıyor. 30 günün ardından test sonuçları pozitif çıkan 4 kişinin tedavileri sürerken, kentte 23 kişinin de karantinaya alındığı belirtildi.

 

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