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05.06.2020 - 16:25 | | DHA

Son dakika: Bir ayda 6 ayrı hırsızlık olayına karışan 3 kişi yakalandı

Son dakika haberi... Bursa'nın İnegöl ilçesinde son bir ayda 6 ayrı hırsızlık olayına karışan 3 kişi, yakalandı.

Son dakika: Bir ayda 6 ayrı hırsızlık olayına karışan 3 kişi yakalandı

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, son günlerde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, olayların yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Son bir ayda, 4 büfe, 1 iş yeri ve cami derneğinden hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelilerin Ahmet S. (20), Onur A. (18) ve Remzi H. (17) olduğu saptandı. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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