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01.01.2021 - 12:59 | | DHA

Son dakika! Bir kadın oğluyla birlikte intihara teşebbüs etti

İntihar etmek için oğlu ile plan yaparak 224 adet ilaç içen kadın ölümden korkunca ambulansı arayarak yardım istedi. Eve gelen görevlilere oğlunu kurtarmalarını söyledikten sonra bilincini kaybeden anne ve oğlu tedavi altına alındı. İntihara teşebbüs eden anne oğlu hakkında soruşturma başlatıldı.

Son dakika! Bir kadın oğluyla birlikte intihara teşebbüs etti

Sabah gazetesinden Dilek Yaman Demir'in haberine göre; İstanbul'dan korkunç bir son dakika haberi geldi. Oğlu ile birlikte intihara teşebbüs eden kadın ölümden korkup vazgeçince ambulansı arayarak vazgeçti. Hastanede tedaviye alınan anne-oğulun midesinden toplamda 224 adet çeşitli hastalıklarda kullanılan ilaç çıkarıldı. Olay geçtiğimiz günlerde İstanbul Beşiktaş'ta meydana geldi. 54 yaşındaki İ.G., 27 yaşındaki oğlu M.G. ile birlikte yaşıyordu. İ.G. olay günü yaşadığı psikolojik bunalım nedeniyle intihar etmek istedi ve bu isteğini oğlu ile paylaştı.

"OĞLUMU KURTARIN"

Annesinin yalnız ölmesini istemeyen genç adam annesiyle birlikte intihar etmek istediğini söyleyince evde bulunan tüm ilaçları topladılar. Aynı anda 224 ilaç içen anne-oğul bir süre sonra kendisinden geçti. Yaptığının yanlış olduğunu fark eden anne gözleri önünde kendisinden geçen oğlunu görünce 112'yi arayarak yardım istedi. Ayakta durmakta zorluk çeken anne kapıya gelen ambulans görevlilerini karşıladığı sırada, 'Oğluma yardım edin' diyerek kendisinden geçti.

MİDELERİNDEN ERİMEYE HAZIR 224 ADET İLAÇ ÇIKARILDI

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan anne ve oğlunun mideleri yıkandı. Hastanede yapılan tedavi sırasında ikilinin midelerinden toplamda 224 adet erimeye hazır ilaç çıkarıldı.

Anne ve oğlu hakkında intihara teşebbüs etmek suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.

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