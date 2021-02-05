MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika! Bir şişesi 15 milyon lira! Polis ele geçirdi
ABONE OL
05.02.2021 - 16:31 | | DHA

Son dakika! Bir şişesi 15 milyon lira! Polis ele geçirdi

Gelen bir son dakika haberine göre; Hatay'da milyonlarca liralık selenyum ele geçirildi. Yapılan denetimlerde polisin şüphelendiği bir aracı durdurması sonucu yaptığı aramada piyasa değeri 15 milyon lira olduğu değerlendirilen, 1 kilo 650 gram kimyasal madde selenyum ele geçirildi. Selenyumun en önemli özelliklerinden birinin de kanser hastalığı türlerinin tedavisinde etkin rol oynaması olarak biliniyor.

Son dakika! Bir şişesi 15 milyon lira! Polis ele geçirdi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılık suçlarına yönelik yaptığı çalışmada, İskenderun-Antakya yolu üzerinde şüpheli bir aracı durdurdu.

KANSER HASTALIĞI TEDAVİSİNDE KULLANILIYORMUŞ

Araçta yapılan aramada, 1 kilo 650 gram selenyum kimyasal maddesi ele geçirildi. Araç sürücüsü S.O. gözaltına alındı. Ruhsatsız bulundurulması ve satılması yasak olan selenyumun, cam ve plastik imalatında katkı maddesi olarak kullanıldığı gibi bazı kanser türleri ile kalp hastalıkları ilaçları yapımında da kullanıldığı bildirildi.

Son dakika Bir şişesi 15 milyon lira Polis ele geçirdi

Süt ve döner rezaletinden yeni skandal! Sosyal medya tepki gösteriyorBir süt sağım tesisinde içi süt dolu kazanda yıkanan kişi ve döner paketleme fabrikasındaki tepki çeken görüntülerin ardından bir video da Mersin'den geldi. Fırında kaydedilen görüntüler büyük tepki çekti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Adıyaman'da iki aile arasında silahlar konuştu! 3 kişi öldü

Son dakika... Adıyaman'da iki aile arasında silahlar konuştu! 3 kişi öldü

Emeklilik müjdesi! İmzalar atıldı, son gün...

Emeklilik müjdesi! İmzalar atıldı, son gün...

Mutasyonlu COVID-19'un A-B-C'si

Mutasyonlu COVID-19'un A-B-C'si

Son dakika... MSB'den flaş, 'Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki görüşme' açıklaması

Son dakika... MSB'den flaş, 'Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki görüşme' açıklaması

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet