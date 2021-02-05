05.02.2021 - 16:31 | | DHA
Son dakika! Bir şişesi 15 milyon lira! Polis ele geçirdi
Gelen bir son dakika haberine göre; Hatay'da milyonlarca liralık selenyum ele geçirildi. Yapılan denetimlerde polisin şüphelendiği bir aracı durdurması sonucu yaptığı aramada piyasa değeri 15 milyon lira olduğu değerlendirilen, 1 kilo 650 gram kimyasal madde selenyum ele geçirildi. Selenyumun en önemli özelliklerinden birinin de kanser hastalığı türlerinin tedavisinde etkin rol oynaması olarak biliniyor.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılık suçlarına yönelik yaptığı çalışmada, İskenderun-Antakya yolu üzerinde şüpheli bir aracı durdurdu.
KANSER HASTALIĞI TEDAVİSİNDE KULLANILIYORMUŞ
Araçta yapılan aramada, 1 kilo 650 gram selenyum kimyasal maddesi ele geçirildi. Araç sürücüsü S.O. gözaltına alındı. Ruhsatsız bulundurulması ve satılması yasak olan selenyumun, cam ve plastik imalatında katkı maddesi olarak kullanıldığı gibi bazı kanser türleri ile kalp hastalıkları ilaçları yapımında da kullanıldığı bildirildi.