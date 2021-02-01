MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika: Bitlis'te çatıdan kar kütlesi düştü! Altında kalanlar var...
ABONE OL
01.02.2021 - 17:05 | | DHA

Son dakika: Bitlis'te çatıdan kar kütlesi düştü! Altında kalanlar var...

Gelen bir son dakika haberine göre; Bitlis'te çatıdan düşen kar kütlesi altında kalan 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Ekipler, kar altında başkalarının da olma ihtimali nedeniyle arama çalışmalarını sürüyor.

Son dakika: Bitlis'te çatıdan kar kütlesi düştü! Altında kalanlar var...

​Hüsrevpaşa Mahallesi'ndeki Çam Sitesi'nde iddiaya göre oyun oynayan 3 çocuğun üzerine, 7 katlı binanın çatısında biriken tonlarca kar kütlesi düştü. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kar yığınının altında kalan 3 çocuk, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralı olarak kurtarılan çocuklar, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekipler kar kütlelerinin altında başka birinin olma ihtimaline karşı arama çalışmasını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürücüsüz otobüs testiCumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın ilk elektrikli seri üretim ve sürücüsüz otobüsünün tanıtım programına katıldı. Erdoğan yolculuk sırasında, "Kabine toplantımıza mühendislerimizce geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric'le gidiyoruz." ifadelerini kullandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hırsız sevgililer, eğlenmek için çalmış!

Hırsız sevgililer, eğlenmek için çalmış!

4 bin 380 mi, 5 bin 365 lira mı ödenecek?

4 bin 380 mi, 5 bin 365 lira mı ödenecek?

Yeni tartışma! Aşı mı, antikor mu?

Yeni tartışma! Aşı mı, antikor mu?

Son Dakika: Ege'de şiddetli deprem! İstanbul'da da hissedildi

Son Dakika: Ege'de şiddetli deprem! İstanbul'da da hissedildi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet