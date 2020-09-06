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06.09.2020 - 10:41 | | DHA

Son dakika... Bitlis'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Bitlis’te, PKK'lı teröristlerin yakalanması için başlatılan çalışma kapsamında, 24 köy ve mezralarında ikinci emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Son dakika... Bitlis'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Bitlis Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, PKK'lı teröristlerin yakalanması için bugün saat 19.00 itibarıyla 24 köy ve bağlı mezralarında başlatılan sokağa çıkma yasağının ikinci emre kadar devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, "Bitlis İli Merkez İlçesi sınırları içerisinde bulunan; Çeltikli, Aşağıkoçak, Aşağıyolak, Yukarıyolak, Yarönü, Beşkaynak, Dursun, Dikme, Aşağıdikme, Yukarıdikme, Uçankuş, Bayırlı, Kutlu, Akgün, Kınalı, Çobansuyu, Aşağıçobansuyu, Güllüce, Harmanyeri, Karaca, Konalga, Kaşıklı, Kayalıbağ, Cevizdalı köy ve mezraları bölgelerinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 06 Eylül 2020 Pazar günü saat 01:00’dan itibaren ikinci bir emre kadar “Sokağa Çıkma Yasağı” ilan edilmiştir" denildi.

 

 

Barınaktaki bu görüntülere tepki yağıyorİZMİR'in Tire Belediyesi Köpek ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hayvanseverler, köpeklerin kötü koşullarda bakıldığını öne sürüp tepki gösterdi. 1 yıldır hayvan hakları için mücadele verilen ve pek çok kez gündeme gelen barınakta, belediyenin söz verdiği gibi; hayvanların yaşam koşullarını bir an önce düzeltmesi isteniyor.
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