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07.09.2020 - 10:45 |

Son dakika... Bitlis'te terör örgütüne üst düzey darbe

Son dakika gelen habere göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun duyurduğu, Bitlis'teki etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin turuncu kategoride bir diğer teröristin ise gri kategoride yer aldığı belirlendi.

Son dakika... Bitlis'te terör örgütüne üst düzey darbe

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis Sehi Ormanlarında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ve Jandarma Silahlı İnsansız Hava Aracı (J-SİHA), Atak Helikopteri desteği ile dün gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin; terörden arananlarda TURUNCU kategoride yer alan örgütün kadın yapılanmasından sorumlu Ronahi Dersim kod adlı Özlem Atsak olduğu tespit edildi.

Etkisiz hale getirilen bir diğer teröristin ise terörden arananlarda GRİ kategoride yer alan Azad Şoreş kod adlı Rıdvan Eryılmaz olduğu belirlendi.

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