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22.07.2020 - 18:47 | | DHA

Son dakika... Bodrum Başsavcılığı'ndan sosyal medyada çok konuşulan paylaşım için açıklama

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada “Ölmek istemiyorum sırada ben olmak istemiyorum, bir genç kadının isyanı, yeni bir yardım çığlığı" başlığı altında yapılan paylaşıma ilişkin soruşturma başlatıldığını ve şahsın tutukladığını açıkladı

Son dakika... Bodrum Başsavcılığı'ndan sosyal medyada çok konuşulan paylaşım için açıklama

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı: Bazı sosyal medya platformlarında 21/07/2020 tarihinde “Ölmek istemiyorum sırada ben olmak istemiyorum, bir genç kadının isyanı, yeni bir yardım çığlığı" başlığı altında yapılan paylaşıma ilişkin görüntülerden yola çıkılarak derhal Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmış ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bir basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Soruşturma kapsamında mağdure T.Ç’nin beyanı alınmış, şüphelinin üzerinde ve ikametinde suç delillerinin tespitine yönelik arama yapılmış şüpheli N.Ş. gözaltına alınmıştır. 22/07/2020 tarihinde Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadesinin ardından Bodrum Sulh Ceza Hakimliğine tutuklanması talebi ile sevk edilmiş ve şahıs tutuklanmıştır.

    Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı sonrası açıklamaMilli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. MGK sonrası yayımlanan bildiride, Türkiye'nin her türlü zorbalığa karşı Libya halkının yanında yer almayı sürdüreceği vurgulandı. Ayrıca bildiride 'Kıbrıs'taki Türk toplumunun mevcudiyeti ile haklarını görmezden gelen ülkelerin ve aktörlerin, Ada'da barış ve istikrar ortamına zarar verebilecek girişimlerine hiçbir suretle müsaade edilmeyeceğinin altı çizilmiş, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerimizin korunması konusundaki kati kararlılığımız vurgulanmıştır' denildi.
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