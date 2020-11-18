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18.11.2020 - 12:16 | | DHA

Son dakika... Boğaz'da lüks yatta parti! Böyle görüntülendiler

Gelen son dakika haberine göre; koronavirüs ile mücadele kapsamında müzikli her türlü eğlencenin yasaklanmasına rağmen, İstanbul Boğazı'nda lüks yatta 'Sosyal mesafesiz' doğum günü partisi düzenlendi.

İstanbul'da Boğazı'nda lüks yatta parti! Şoke eden görüntüler
İstanbul'da Boğazı'nda lüks yatta parti! Şoke eden görüntüler
İstanbul'da Boğazı'nda lüks yatta parti! Şoke eden görüntüler
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Geçen hafta lüks bir yatta düzenlenen doğum gününün görüntüleri sosyal medyada yayınlandı. Veronica isimli bir kadının 22 yaşına girmesi nedeniyle düzenlenen doğum günü partisi bir yatta yapıldı. Yatın her tarafı balonlarla donatılırken, bir teknenin üzerine dev balona Veronica yazıldı ve lazer gösterisi yapıldı. Partiye katılanlar boğazdan geçerken köprünün altına bir tekneden genç kadının ismi lazer ile yazıldı. Davetliler için hazırlanan bir diğer sürprizde ise dansçı kadınlar çeşitli figürler sergiledi. Doğum günü partisine katılanların maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü.

 

Boğaz'da lüks yatta parti! Böyle görüntülendilerKoronavirüs ile mücadele kapsamında müzikli her türlü eğlencenin yasaklanmasına rağmen, İstanbul Boğazı'nda lüks yatta 'Sosyal mesafesiz' doğum günü partisi düzenlendi.
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