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24.11.2020 - 12:10 | | AA

Son dakika... Bolu'da feci kaza! Yaralılar var

Bolu'da büyükbaş hayvan yüklü kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Son dakika... Bolu'da feci kaza! Yaralılar var

Gölcük Tabiat Parkı yönüne giden Mehmet A. idaresindeki 14 EM 147 plakalı otomobil, Karacasu beldesi yakınlarında, Sedat Ö. yönetimindeki 14 DU 554 plakalı büyükbaş hayvan yüklü kamyonetle çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki Özge Şadiye ve Hacer A, Mehmet Ali ve Hafize G. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma ile İzzet Baysal Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Büyükbaş hayvanların ise zarar görmediği belirtildi.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

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