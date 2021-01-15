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15.01.2021 - 12:04 | | AA

Son dakika... Bolu'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon

Gelen son dakika haberine göre; Bolu'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda Irak uyruklu 2 şüpheli yakalandı.

Son dakika... Bolu'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon

Alınan bilgiye göre, terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında adli süreç başlatılan 2 şüphelinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kent merkezinde olduğu tespit edilen Irak uyruklu şüpheliler M.H.H.A.M. (31) ile İ.A.H.A.R. (46) kaldıkları adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Bolu Adliyesine sevk edildi.

 

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