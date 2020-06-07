07.06.2020 - 14:42 |
Son dakika: Bomba yüklü motosikletiyle sivilleri katledecekti! PKK'lı terörist yakalandı
Son dakika haberi... Bomba yüklü motosikletiyle masum sivilleri hedef alma hazırlığındaki PKK/YPG'li teröristin yaralı yakalandığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Tel Abyad’da bomba yüklü motosikletiyle masum sivilleri hedef alma hazırlığındaki PKK/YPG’li bir terörist, Komandolarımızca yaralı olarak yakalandı. Teröristin sırt çantasında tuzaklanmış halde bulunan EYP, METİ Timimiz tarafından imha edildi' denildi.
Pandemiden sonraki en yoğun gün! Herkes akın ettiMersin'in Erdemli ilçesindeki tarihi ve turistik Kızkalesi, pandemi sonrasında en yoğun günlerini yaşıyor. Hissedilen sıcaklığın 35 dereceyi bulması sebebiyle vatandaşlar serinlemek için denize akın etti. Yerli turistlerin bölgeye gelmeye başlamasından memnuniyet duyduklarını dile getiren turizmciler ise alınan tedbirlerle sorunsuz bir tatil yaşanacağında hemfikir.