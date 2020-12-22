Son dakika... Böyle duyurdu! Trakya'da son 91 yılın en kurak dönemi

Gürkan, Belediye Meclis Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, bölgede etkili olan kuraklık nedeniyle yer altı ve yer üstü su kaynaklarının dip seviyelere düştüğünü ifade etti.

Kentte yaşanan su sorununun çözümü için gerekli tüm çalışmaları yaptıklarını anlatan Gürkan, "Bugün itibarıyla 3 su kaynağımız var. Paşaçayırı'ndaki 12 içme suyu kuyusu, 1992'de yapılmış Süloğlu Barajı ve 2017 sonunda hizmete alınan Kayalıköy Barajı hattı. Bu yaz bir sulama kooperatifi Kayalıköy Barajı'ndan bol bol su kullandı. Silajlık mısır ekimi yapıldı, vahşi sulamayla bol bol su kullanıldı. Kayalıköy Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 3 bandına düştü, Türkiye'deki en düşük seviyedir bu." diye konuştu.

Gürkan, Kayalıköy Barajı'ndaki su seviyesinin kritik noktaya düşmesinden dolayı Süloğlu Barajı'ndan su alımına başlandığını, bu hattaki borularda meydana gelen patlaklardan dolayı kentte zaman zaman su kesintileri yaşandığını dile getirdi.

Patlayan boruların yenileneceğini belirten Gürkan, şöyle devam etti:

"Eski boruları değiştirerek yüzde 40 kayıp suyun önüne geçmenin önemini görüyoruz. Vatandaşlarımız suyu tasarruflu kullanmalı. Valimize de arz edeceğim, mutlaka planlı tarım yapılmalı. Su kaynakları kontrollü kullanılmalı, tarım ekim alanları buna göre revize edilmeli. Aynı talebi Kırklareli'nden de bulunacağım. Trakya son 91 yılın en kurak dönemini yaşıyor. Yer altı sularımız yüzde 85 oranında azaldı. Bir faciaya doğru gidiyoruz. Kızıyorsunuz, bağırıyorsunuz, hakaret ediyorsunuz. Hiçbir şey demiyorum. Ama bu yaptığımız içme suyu hattı çalışmaları, Kayalıköy hattı, içme suyu artıma deposu, 6 yeni depo yapımına siz belki teşekkür etmeyeceksiniz ama çocuklarınız torunlarınız bunları yapanlara teşekkür edecekler."

Kentte alt yapı çalışmalarının da sürdüğünü ifade eden Gürkan, içme suyu şebekesi yenileme işinin yüzde 40'ının bittiğini, önümüzdeki aylarda çalışmaların tamamlanacağını kaydetti.

BELEDİYE ESNAFA DESTEK OLACAK

Gürkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, faaliyetlerine ara veren belediye kiracıları ve işyeri çalışanlarına yardımda bulunulacağını belirtti.

Belediye Meclisi'nin 25 Aralık Cuma günü olağanüstü toplanarak yapılacak yardımları görüşeceğini aktaran Gürkan, "Edirne İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlar doğrultusunda faaliyetlerini tamamen durduran belediye kiracılarından 3 ay boyunca kira alınmayacak. Faaliyetlerini kısmen durduran ya da devam eden belediye kiracılarından ise 3 ay boyunca kiralarında yüzde 75 oranında indirim yapmak istiyoruz. İşyerlerinin kapanması nedeniyle maaş alamayan çalışanlara da maddi destekte bulunacağız." diye konuştu.