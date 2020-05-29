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29.05.2020 - 08:29 | | AA

Son dakika...Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den uyarı geldi

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgeleri ile Erzincan, Ardahan, Kars ve Iğdır'da gök gürültü sağanak bekleniyor.

Son dakika...Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den uyarı geldi

 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgeleri ile Erzincan, Ardahan, Kars ve Iğdır çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde Çankırı, Karabük, Kastamonu, Bartın ile Ankara'nın il merkezi ve kuzey ilçelerinde kuvvetli olması öngörülüyor. Bu illerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. 

Hava sıcaklıkları, batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyrediyor. 

Rüzgarın, genellikle güneyli yönlerden, iç ve batı kesimlerde kuzeybatıdan hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Bu nedenle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor. 

İzmir'de bıçaklı saldırıİzmir'in Bornova ilçesinde Volkan Kaplan (38), evine gelen H.O. ve S.G. ile görüşmek üzere kapının önüne çıktı. Kısa sürede taraflar arasında çıkan kavgada vücuduna aldığı 14 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Kaplan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheliler ise yakalandı.
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