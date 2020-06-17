Son dakika! Bu saatlere dikkat! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 2 şeride düşecek...

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa yönünde araç sayım sistemi ve TAK montaj çalışmaları nedeniyle 00.00-06.00 saatlerinde sürücüler iki şerit olarak servis yoluna yönlendirilecek. Diğer çalışma günlerinde sadece kısmi şerit daraltmaları uygulanacak.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı Gişeleri-Silivri Kavşağı 4-12. kilometrelerinde güney taşıma yolu (Edirne-İstanbul istikameti) kuzey taşıma yoluna aktarılarak, trafik akışı buradan iki yönlü sağlanıyor.

Ankara-Konya yolunun 16. kilometresinde Ankara-Niğde Otoyolu kapsamındaki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından sürdürülüyor.

Muğla-Kale yolunun 36-41, Beyşehir-Seydişehir yolunun 19-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

İzmir-Torbalı-Aydın yolunun 1-2. kilometrelerindeki kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Burdur-Antalya yolunun 22-23. kilometrelerinde yol kenarı ağırlık denetim istasyonu yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Silifke-Mersin yolunun 30. kilometresindeki Karayar Tüneli ile İnönü-Kütahya yolunun 4. kilometresindeki Sarısu Köprüsü'ndeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Aksaray-Nevşehir yolunun 33-35. kilometrelerinde bağlantı yolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.