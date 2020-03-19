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19.03.2020 - 17:20 | | İHA

Son dakika... Bugün İstanbul! 19.00'a kadar... Corona virüse karşı maske taktılar

Türkiye Huzur Uygulaması 2020/2 kapsamında Şişli’de polis ekipleri helikopter destekli uygulama gerçekleştirdi. Corona virüs salgını nedeniyle maske taktıkları görülen ekipler, şüphe üzerinde durdurdukları araçları didik didik aradı. Uygulamaların saat 19.00’a kadar süreceği öğrenildi.

Son dakika... Bugün İstanbul! 19.00'a kadar... Corona virüse karşı maske taktılar

Son dakika haberine göre, "Türkiye Huzur Uygulaması 2020/2" kapsamında İstanbul’da Şişli, Bakırköy, Ümraniye ve Bakırköy’de polis ekipleri geniş çaplı uygulama gerçekleştirdi. Polis helikopterinin de destek verdiği uygulamada ekipler, şüphelendikleri çok sayıda aracı durdurdu.

Son dakika... Bugün İstanbul 19.00a kadar... Corona virüse karşı maske taktılar

Vatandaşların üst aramasını yapan polis, Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgularını da gerçekleştirdi. Araçların da arandığı uygulamada, narkotik köpeğiyle detaylı arama yapıldı. Uygulamaya katılan polislerin tümünde maske olduğu görüldü. Ülke genelindeki uygulamaların saat 19.00’a kadar süreceği öğrenildi.

Son dakika... Bugün İstanbul 19.00a kadar... Corona virüse karşı maske taktılar

 
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