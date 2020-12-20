MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Bugün İstanbul! Meydan turistlere kaldı
ABONE OL
20.12.2020 - 15:49 | | DHA

Son dakika... Bugün İstanbul! Meydan turistlere kaldı

Gelen son dakika haberine göre; Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu İstanbul'dan fotoğraflar geldi. İstiklal Caddesi ve Sultanahmet Meydanı'nına giden ve yasaktan muaf olan turistler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Son dakika... Bugün İstanbul! Meydan turistlere kaldı
Son dakika... Bugün İstanbul! Meydan turistlere kaldı
Son dakika... Bugün İstanbul! Meydan turistlere kaldı
Son dakika... Bugün İstanbul! Meydan turistlere kaldı
Haberin Tüm Fotoğrafları

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Cuma akşamı 21.00’den itibaren 56 saatlik sokağa çıkma yasağı en çok turistlere yaradı. Kısıtlamadan muaf olan turistler, İstanbul’un tadını çıkardı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde tur atan turistler, yoğunluk oluşturdu. Lokantalarda oturarak yemek yemenin yasaklanması nedeniyle de çoğu turist, iş yeri önlerine oturarak yemek yedi.

SULTANAHMET MEYDANI'NA DA TURİST AKINI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler, Sultanahmet Meydanı'na akın etti.

Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Ayasofya Camii ve Sultanahmet Camii’ni de ziyaret eden turistler hatıra fotoğrafı çekti. Tur otobüsleri ve turist kafileleri nedeniyle Sultanahmet Meydanı’nda kalabalık yaşandı. Çok kişinin maske taktığı ancak sosyal mesafeye dikkat edilmediği görüldü.

 

Gürültü iddiasıyla tartıştığı komşusunu tabancayla vurduDiyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir kişi, gürültü çıkardığı iddiasıyla tartıştığı komşusu Nebi Kandemir'i (45) tabancayla vurarak kaçtı. Yaralanan Kandemir, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis şüphelinin yakalanması için arama çalışması başlattı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberi... 20 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı! Bugünkü korona vaka ve ölüm sayısı kaç?

Son dakika haberi... 20 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı! Bugünkü korona vaka ve ölüm sayısı kaç?

SGK'dan yeni genelge! Değişti, başvuran yararlanıyor

SGK'dan yeni genelge! Değişti, başvuran yararlanıyor

Vitaminlere ruhsat önerisi: "C,D vitamini ve gıda takviyeleri eczanede satılsın"

Vitaminlere ruhsat önerisi: "C,D vitamini ve gıda takviyeleri eczanede satılsın"

Son dakika: Bakan Koca 'netice veriyor' diyerek sıcak gelişmeyi duyurdu

Son dakika: Bakan Koca 'netice veriyor' diyerek sıcak gelişmeyi duyurdu

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet