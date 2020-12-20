Son dakika... Bugün İstanbul! Meydan turistlere kaldı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Cuma akşamı 21.00’den itibaren 56 saatlik sokağa çıkma yasağı en çok turistlere yaradı. Kısıtlamadan muaf olan turistler, İstanbul’un tadını çıkardı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde tur atan turistler, yoğunluk oluşturdu. Lokantalarda oturarak yemek yemenin yasaklanması nedeniyle de çoğu turist, iş yeri önlerine oturarak yemek yedi.

SULTANAHMET MEYDANI'NA DA TURİST AKINI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler, Sultanahmet Meydanı'na akın etti.

Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Ayasofya Camii ve Sultanahmet Camii’ni de ziyaret eden turistler hatıra fotoğrafı çekti. Tur otobüsleri ve turist kafileleri nedeniyle Sultanahmet Meydanı’nda kalabalık yaşandı. Çok kişinin maske taktığı ancak sosyal mesafeye dikkat edilmediği görüldü.