Son dakika... Bugün İstanbul! Meydan turistlere kaldı
Gelen son dakika haberine göre; Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu İstanbul'dan fotoğraflar geldi. İstiklal Caddesi ve Sultanahmet Meydanı'nına giden ve yasaktan muaf olan turistler hatıra fotoğrafı çektirdi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Cuma akşamı 21.00’den itibaren 56 saatlik sokağa çıkma yasağı en çok turistlere yaradı. Kısıtlamadan muaf olan turistler, İstanbul’un tadını çıkardı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde tur atan turistler, yoğunluk oluşturdu. Lokantalarda oturarak yemek yemenin yasaklanması nedeniyle de çoğu turist, iş yeri önlerine oturarak yemek yedi.
SULTANAHMET MEYDANI'NA DA TURİST AKINI
Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler, Sultanahmet Meydanı'na akın etti.
Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Ayasofya Camii ve Sultanahmet Camii’ni de ziyaret eden turistler hatıra fotoğrafı çekti. Tur otobüsleri ve turist kafileleri nedeniyle Sultanahmet Meydanı’nda kalabalık yaşandı. Çok kişinin maske taktığı ancak sosyal mesafeye dikkat edilmediği görüldü.